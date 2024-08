Stand: 22.08.2024 13:53 Uhr A2 bei Braunschweig: Zwei Nächte ist nur eine Spur frei

Autofahrer müssen in den nächsten Nächten mit Behinderungen auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen rechnen. Von Donnerstag, 22. August, auf Freitag, 23. August, sowie von Freitag, 23. August, auf Samstag, 24. August, will die Autobahn GmbH die Fahrbahn in Richtung Braunschweig instandsetzen. Die Arbeiten finden jeweils von 19 bis 5 Uhr statt. Während dieser Zeit ist die Fahrbahn in diesem Bereich auf zwei Spuren verengt und der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

