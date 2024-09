Stand: 28.09.2024 08:29 Uhr A2: Nachtbaustellen am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter

Auf der Autobahn 2 am Kreuz Wolfsburg/Königslutter waren bis Samstag Nachtbaustellen geplant. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes musste die Fahrbahn in Richtung Berlin zwischen dem Autobahnkreuz und dem Parkplatz Uhry erneuert werden. Von Freitagabend bis Samstagfrüh war demnach jeweils nur eine Spur frei. Außerdem ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laut Autobahn GmbH die Ausfahrt an der Anschlussstelle Königslutter gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau