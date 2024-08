Stand: 29.08.2024 15:42 Uhr 92-jähriger Autofahrer rast in Seesen in eine Bäckerei

Ein 92-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Seesen bei einem Autounfall ein Bäckereigebäude stark beschädigt. Er sei mit seinem Auto in die Bäckerei gefahren, teilte die Polizei mit. Demnach wurden er und eine Bäckereiangestellte verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Auto wurde stark beschädigt, an der Bäckerei entstand ein großes Loch in der Gebäudewand. Nach ersten Erkenntnissen war der 92-Jährige zunächst rückwärts aus einer Parklücke gefahren und gegen ein Verkehrszeichen gestoßen. Daraufhin legte der Mann einen Vorwärtsgang ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Straße in die gegenüberliegende Bäckerei.

