Stand: 20.11.2024 12:00 Uhr 900 Jahre altes Kloster Amelungsborn will klimaneutral werden

Im Kloster Amelungsborn bei Negenborn (Landkreis Holzminden) ist am Dienstag ein modernes CO2 sparendes Heizsystem in Betrieb gegangen. Es kombiniert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Holzpallet-Anlage, teilte die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers mit. Die neue Anlage ersetzt nach einer sechsmonatigen Bauzeit die alten Ölheizungen. So könne das Kloster bis zu 30.000 Liter Heizöl pro Jahr einsparen. Die Umstellung sei ein Meilenstein und ein Modellprojekt. Es sei vermutlich bundesweit einmalig, in einer fast 900 Jahre alten historischen Anlage so moderne Technik einzubauen, so Abt Eckhard Gorka. 700.000 Euro haben das Kloster und die Landeskirche investiert. Eine sechsstellige Summe kam vom Bund.

Weitere Informationen 1 Min Kloster Amelungsborn feiert Selbstverwaltung (stumm) Die Feier findet natürlich im Zisterzienserkloster statt. Zur Klosteranlage gehören mehrere Gebäude. (03.08.2024) 1 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min