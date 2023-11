Stand: 18.11.2023 12:52 Uhr 85-Jährige fährt in Parkhaus gegen Betonwand: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in einem Parkhaus in Wolfenbüttel sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Freitag eine 85-Jährige vorwärts in eine Parklücke einparken wollen - und war ungebremst gegen die Betonwand des Parkhauses gerast. Auf der Rückbank des Autos saß die bei dem Aufprall ebenfalls schwer verletzte 76-Mitfahrerin. Beide kamen in ein Krankenhaus. Es werde ermittelt, "ob die betagte Autofahrerin bei ihrem Einparkmanöver Gas- und Bremspedal verwechselt hat", so die Polizei. Gegen die 85-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ihr Auto musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2023 | 11:00 Uhr