Stand: 15.10.2024 10:43 Uhr 80 Jahre nach Bombenangriff: Gedenken in Braunschweig

In Braunschweig wird am Dienstag der Opfer des Bombenangriffs der Alliierten vor 80 Jahren gedacht. Zum Jahrestag legt Bürgermeisterin Anke Kaphammel (CDU) am Vormittag einen Kranz auf dem Stadtfriedhof am Ehrenmal für die Toten des Krieges, der Gewaltherrschaft und der Vertreibung nieder, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. Am Abend lädt die Domkirche St. Blasii zu einer politischen Abendandacht im Braunschweiger Dom unter dem Titel "Aus Ruinen auferstehen - immer und immer wieder" ein. Dabei wird an die Toten des Bombenangriffs in Braunschweig und auch an die Opfer und Geflüchteten heutiger Kriege erinnert, hieß es in der Einladung. Am 15. Oktober 1944 flogen britische Bomber den schwersten Luftangriff des Zweiten Weltkriegs auf Braunschweig. Dabei wurden 90 Prozent der Gebäude zerstört. Hunderte Menschen starben und etwa 80.000 wurden obdachlos.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.10.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Zweiter Weltkrieg