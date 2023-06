Stand: 11.06.2023 10:54 Uhr 67-Jähriger angefahren und mitgeschleift - Autofahrer flüchtet

Im Wolfsburger Ortsteil Neindorf hat ein Autofahrer am Samstagabend einen 67-Jährigen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei hatte der 67-Jährige gegen 22.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf der Fahrbahn gelegen. Zeugenaussagen zufolge bemerkte eine Autofahrerin den Mann und hielt an, um zu helfen. Aus der Gegenrichtung kam ein Wagen aus Richtung Heiligendorf, der den auf der Fahrbahn liegenden Mann anfuhr. Der Autofahrer fuhr weiter und schleifte den 67-Jährigen dabei mit, wie eine Polizeisprecherin NDR Niedersachsen sagte. Er bog nach ersten Erkenntnissen links in eine Straße ab, wo Ersthelfer dann den tödlich verletzten Mann fanden. Wohin der Autofahrer flüchtete, ist nicht bekannt. Der Bereich am Ortsausgang Neindorf war für die Unfallaufnahme gesperrt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig schickte einen Gutachter. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

