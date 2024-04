Stand: 18.04.2024 09:06 Uhr 600 Jugendliche starten 72-Stunden-Aktion im Bistum Hildesheim

Mehr als 600 Kinder und Jugendliche beteiligen sich vom 18. bis 21.April an der diesjährigen 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend im Bistum Hildesheim. Unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" setzen sie soziale Projekte um, berichtet das Bistum. Unter anderem sammeln sie im Raum Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt, Goslar und Salzgitter auch Sach- und Geldspenden. Die Aktion wird bundesweit vom Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) organisiert. BDKJ-Geschäftsführer Holger Ewe freut sich über die vielen Teilnehmer: "Noch nie haben wir eine so überwältigend große Beteiligung erlebt", so Ewe. Die 72-Stunden-Aktion ist nach eigenen Angaben die größte Sozialaktion von Jugendlichen in Deutschland.

