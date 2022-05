Stand: 05.05.2022 13:00 Uhr 51-Jähriger stirbt nach Brand in Göttinger Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei fanden die Einsatzkräfte das schwer verletzte Opfer in der brennenden Wohnung im Erdgeschoss. Der 51-Jährige starb noch vor Ort. Aus den oberen Stockwerken musste die Feuerwehr mehrere Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie bringen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.05.2022 | 13:30 Uhr