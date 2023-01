Stand: 23.01.2023 16:28 Uhr 500 Kilogramm schwer: Pottwal-Schädel zieht ins Museum ein

Der Schädel eines Pottwals ist am Montag in das Göttinger Wissenschaftsmuseum Forum Wissen eingezogen. Weil der etwa fünf Meter lange und rund eine halbe Tonne schwere Schädel nicht durch den Eingang passte, hatten Fachleute einen Teil der Glasfassade des Atriums auf der Rückseite abmontiert. Per Kran wurde der Schädel von einem Lkw auf einen Wagen gehoben und ins Gebäude gerollt. Am Mittwoch sollen mehr als 100 weitere Knochen des Tieres folgen, so Museumsleiter Christoph Bleidorn. Die Verantwortlichen des Museums wollen das Skelett mithilfe einer Stahlkonstruktion in den nächsten Wochen unter der Decke anbringen lassen. Zu sehen sein soll das Pottwal-Skelett im März. Es stammt von einem an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein gestrandeten Wal.

