Stand: 28.08.2024 15:58 Uhr 3,5 Promille: Lkw-Fahrer sorgt bei Gifhorn für Gefahr auf der B4

Ein stark betrunkener Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 4 einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei Gifhorn meldete ein Autofahrer einen Lkw, der ihm aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer war auf die B4 nach Braunschweig aufgefahren und hinter dem Lkw gelandet, der in Schlangenlinien unterwegs war. Im Baustellenbereich an der Abfahrt zur B188 fuhr der Lkw schließlich in eine Warnbake. Die alarmierten Polizeikräfte fanden den Lkw auf einem nahegelegenen Parkplatz. Der Fahrer fiel den Beamten sofort durch starken Alkoholgeruch und sichtbares Schwanken auf. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,5 Promille ergeben. Zum Unfallhergang machte der Fahrer keine Angaben, hieß es. Nach einer Blutentnahme erhielt er eine Anzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Kollege musste seine Tour fortsetzen.

