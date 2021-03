32-Jähriger sprengt 16 Geldautomaten: Geständnis vor Gericht

Stand: 05.03.2021 20:27 Uhr

Ein 32-jähriger Mann hat in den vergangenen Jahren 16-mal Bankautomaten gesprengt - das hat er am Freitag vor den Richtern am Landgericht Braunschweig zugegeben.