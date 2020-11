Stand: 02.11.2020 15:43 Uhr 30 Traktoren blockieren Aldi-Zentrallager in Salzgitter

Aus Protest gegen Dumpingpreise bei Lebensmitteln haben Landwirte erneut vor dem Aldi Zentrallager in Salzgitter demonstriert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Von etwa 3.30 bis 6 Uhr versperrten am frühen Montagmorgen rund 30 Trecker aus der gesamten Region die Zufahrten zum Aldi-Zentrallager. Das teilte die Polizei mit. An den Fahrzeugen waren teilweise Transparente angebracht und die Teilnehmer gaben sich als eine Aktionsgruppe der Bewegung "Land schafft Verbindung" zu erkennen. Hintergrund der Aktion sind die derzeitigen Preisverhandlungen der Discounter.

