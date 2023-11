Stand: 20.11.2023 19:48 Uhr 29-Jähriger fährt zehn Kilometer auf Zugkupplung mit

Ein 29-jähriger Mann ist auf der Kupplung eines Zuges etwa zehn Kilometer von Holzminden nach Höxter (Nordrhein-Westfalen) gefahren. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen am Samstag auf den Passagier aufmerksam gemacht. Als der Zug aus Holzminden dann in Höxter einfuhr, entdeckten Beamten den 29-Jährigen tatsächlich auf der Kupplung. Er klammerte sich demnach völlig ungesichert und nur mit beiden Händen am Zug fest. Laut Polizei stand der Mann während der Fahrt augenscheinlich unter Drogen. Gegenüber den Beamten äußerte er, kein Geld für eine Fahrkarte gehabt zu haben. Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, dass der 29-Jährige den Zug in Holzminden verlassen hatte, um vermutlich vor der Ticketkontrolle zu fliehen.

