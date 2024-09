Stand: 04.09.2024 07:07 Uhr 24-Jähriger in Bückeburg mit Stichverletzung auf Straße gefunden

Ein 24 Jahre alter Mann ist gestern Abend in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) mit einer Stichverletzung auf einer Straße gefunden worden. Das teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen auf Anfrage heute Morgen mit. Mehrere Anrufer hätten die Polizei alarmiert, die gemeinsam mit der Feuerwehr bis zum frühen Morgen am Tatort war, um Spuren zu sichern. Der 24-Jährige aus Rinteln wurde laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr schwebt er nicht. Der Täter ist auf der Flucht. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, sagte eine Sprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min