Stand: 09.06.2023 16:44 Uhr 24-Jähriger flüchtet mit Tempo 120 in Holzminden vor Polizei

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 24-Jähriger am Donnerstagabend mit einem Auto mit bis zu 120 Stundenkilometern durch Holzminden gerast. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann den Beamten durch verkehrswidriges Verhalten aufgefallen. Bei der Verfolgungsfahrt überfuhr er mehrere rote Ampeln und brachte Fußgänger in Gefahr. In einem Graben kam das Auto schließlich zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer versuchten, zu Fuß zu flüchten, wurden aber festgenommen. Laut Polizei war der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs. Sein Auto war weder angemeldet noch versichert. Gegen ihn wird wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Sein 26-jähriger Beifahrer war mit zwei Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben und kam in die JVA Ohlsdorf. Zwei weitere Mitfahrerinnen erlitten einen Schock.

