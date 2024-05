Stand: 31.05.2024 07:18 Uhr 200 Erfinder stellen neue Spiele in Göttingen vor

In der Stadthalle in Göttingen kommen an diesem Wochenende rund 200 Spieleerfinder zusammen und stellen ihre Neuheiten vor. Die Stadt, die das diesjährige Spieleautoren-Treffen mitorganisiert, rechnet mit 350 Teilnehmenden - darunter auch viele Vertreter von Verlagen und Agenturen, die auf der Suche nach neuen Talenten sind. Am Sonntag öffnet die Stadthalle dann auch für Besucher, die die Spiele-Prototypen testen können. Das Göttinger Spieleautoren-Treffen ist nach eigenen Angaben die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min