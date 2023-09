Stand: 14.09.2023 13:03 Uhr 20 Jahre alter Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der B248 bei Seesen (Landkreis Goslar) tödlich verunglückt. Der Mann fuhr am Morgen kurz vor der Ortschaft Neuekrug hinter einem Kleinbus mit Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Der Kleinbus blinkte demnach links und bog in einen Waldweg. Genau in diesem Moment habe der Motorradfahrer zum Überholen angesetzt. Der 20-Jährige sei in den abbiegenden Kleinbus geprallt. Obwohl sich Ersthelfer und Rettungskräfte sofort um den Mann kümmerten, starb er noch am Unfallort, wie es weiter hieß. Der 54 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses erlitt demnach einen Schock. Die B248 war knapp vier Stunden lang in beide Richtungen gesperrt.

