Stand: 14.08.2024 10:50 Uhr 19-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Northeim ist am Dienstagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 19-jährige Mann mit seinem E-Roller einen Fußgängerweg überqueren, obwohl die Ampel für ihn rot war. Dabei wurde er von einem links abbiegenden Auto erfasst. Der Fahrer des Wagens konnte nicht schnell genug abbremsen, so die Polizei. Der schwer verletzte Rollerfahrer kam in ein Krankenhaus.

