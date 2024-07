Stand: 23.07.2024 06:54 Uhr 19-jähriger Autoposer mit Tempo 190 und Kind unterwegs

Bei Autoposer-Kontrollen hat Polizei in Gifhorn einen Fahranfänger erwischt, der auf der Bundesstraße 4 viel zu schnell unterwegs war. Außerdem habe er einen Zehnjährigen als Beifahrer dabei gehabt, so die Polizei. Das Auto des 19-Jährigen sei den Beamten in der Nacht zu Samstag zunächst im Stadtgebiet durch den für Autoposer typischen Lärm aufgefallen, hieß es in einer Mitteilung. Dann sei der Wagen auf die B4 gefahren; ein ziviler Funkstreifenwagen sei ihm mit 190 Kilometern pro Stunde gefolgt. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahranfängers hätten die Polizisten dann das Kind auf dem Beifahrersitz gesehen, so die Polizei. Gegen den 19-Jährigen laufen nun Verfahren wegen unnötigen Lärms und zu hoher Geschwindigkeit.

