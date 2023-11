Stand: 17.11.2023 15:24 Uhr 19-Jähriger in Bad Lauterberg durch Stiche schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit mit einem Gleichaltrigen in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) schwer durch Stiche verletzt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Montag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in der Wissmannstraße am Kleinen Kurpark, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach stieg der Schwerverletzte nach dem Angriff mit einem Begleiter in einen Bus. In Herzberg seien beide ausgestiegen. Der Verletzte brach laut Polizei zusammen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter sei ermittelt und festgenommen worden, so die Polizei. Hintergrund und Ablauf der Tat sind noch unklar. Die Beamten suchen Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (05524) 96 30 zu melden.

