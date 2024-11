Stand: 06.11.2024 17:40 Uhr 16 weitere Vorwürfe: Neuer Prozess gegen Querdenker Fuellmich

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat eine Anklage gegen den ehemaligen Göttinger Rechtsanwalt der Querdenker-Partei "Die Basis", Reiner Fuellmich, zugelassen. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Es geht um 16 Vorwürfe der Untreue im Zusammenhang mit der Stiftung "Corona-Ausschuss Vorschalt gUG". Der 66-Jährige soll nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gelder als Geschäftsführer veruntreut haben. Es geht um mindestens 280.000 Euro. Wegen zweier Taten wird bereits seit Januar gegen den Mann am Landgericht Göttingen verhandelt - dabei geht es um 700.000 Euro. Die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen der 16 weiteren Vorwürfe hatte die Wirtschaftskammer abgelehnt. Gegen diese Entscheidung legte die Staatsanwaltschaft Göttingen Beschwerde ein - mit Erfolg. Der Prozess wegen der 16 weiteren mutmaßlichen Straftaten wird den Angaben zufolge ebenfalls vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Göttingen zu verhandeln sein. Fuellmich sitzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Prozessauftakt: Göttinger Anwalt Fuellmich bestreitet Untreue Der Rechtsanwalt sagte am Mittwoch vor dem Landgericht Göttingen, er habe Spendengelder nicht veruntreut, sondern geschützt. (01.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Göttingen