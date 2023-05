Stand: 28.05.2023 11:17 Uhr 150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Salzgitter

In Salzgitter ist bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Zeugen hatten am Samstagabend eine Rauchentwicklung am Dachboden gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die fünf Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich retten und blieben unverletzt. Die Menschen in umliegenden Gebäuden mussten ebenfalls vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Das brandgeschädigte Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.05.2023 | 10:00 Uhr