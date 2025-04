Clausthal-Zellerfeld: 15-Jährige seit einer Woche vermisst Stand: 19.04.2025 14:50 Uhr Seit vergangener Woche wird die 15 Jahre alte Elina S. aus Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) vermisst. Am Morgen des 9. April verließ sie ihr Elternhaus, kehrte dorthin aber nicht zurück.

Gemeinsam mit ihrem Hund hat die Vermisste gegen 6.30 Uhr das Haus verlassen, wie die Polizei mitteilte. Seitdem fehlt den Angaben zufolge jede Spur von der Jugendlichen. Laut Polizei könnte sich Elina S. im Bereich Braunschweig und Oberharz aufhalten. Es sei auch möglich, dass sie sich an einem anderen Ort in Deutschland befindet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag.

Polizei bittet mit Foto und Personenbeschreibung um Hinweise

Bei dem Hund der Vermissten handelt es sich laut Polizei um einen weißen Havaneser. Die 15-Jährige wird den Angaben zufolge mit einem "altersgerechten Erscheinungsbild" und zudem wie folgt beschrieben:

1,65 bis 1,70 Meter groß

schlanke Figur

dunkelblondes, langes, glattes Haar

bekleidet mit schwarzen Sneakern, einer schwarzen Jogginghose und einem Pullover, dessen Farbe nicht bekannt ist

Die Polizei bittet um Hinweise, die zum Auffinden der Jugendlichen führen. Die Beamten nehmen diese unter der Telefonnummer (05321) 33 90 entgegen.

