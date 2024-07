Stand: 04.07.2024 08:34 Uhr 13-Jährige aus Holzminden in Dortmund aufgetaucht

Eine 13-jährige Vermisste aus Holzminden ist unversehrt wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Jugendliche am Dienstag in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) angetroffen. Die 13-Jährige wurde eine Woche lang vermisst, eine Suche der Polizei blieb zunächst erfolglos. Am vergangenen Freitag hatte sich die Polizei schließlich an die Öffentlichkeit gewandt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min