Stand: 30.05.2023 14:58 Uhr 13-Jährige aus Göttingen vermisst: Wer hat Edina B. gesehen?

Seit Sonntagabend wird Edina B. aus Göttingen vermisst. Laut Polizei wurde die 13-Jährige zuletzt gegen 21.20 Uhr auf dem Gelände einer Wohngruppe in Hannover gesehen, in der sie zu Besuch war. Sie sollte den Angaben zufolge mit ihrer Schwester die Rückreise mit dem Zug nach Göttingen antreten, ist laut Polizei aber nicht zur vereinbarten Zeit am Bahnhof erscheinen. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und führt diese nicht mit sich. Edina ist etwa 160 Zentimeter groß, schlank und hat schwarze, lange Haare. Sie trägt weiße Sneaker, eine babyblaue Jeans und ein Hemd in beigefarbenen Cargomuster. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich das Mädchen in hilfloser Lage befinden könnte. Wer Edina B. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 4 91 21 15 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

