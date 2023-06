Stand: 21.06.2023 09:21 Uhr 100.000 Euro Schaden bei Schuppen-Brand in Langelsheim

Bei dem Brand eines Schuppens im Langelsheim (Landkreis Goslar) ist in der Nacht ein hoher Sachschaden entstanden. Das schätzt die Polizei nach einer ersten Bestandsaufnahmen. Der Schuppen grenzt direkt an ein Zweifamilienhaus. 80 Feuerwehrleuten aus Lutter am Barenberge, Wolfshagen, Goslar, Lautenthal und Langelsheim konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert. Die Fassade des Gebäude wurde aber beschädigt. Um drei Uhr am Morgen war das Feuer gelöscht. Warum der Brand am späten Abend ausbrach, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Der Brandort wurde abgesperrt und beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.06.2023 | 08:30 Uhr