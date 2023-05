Zweijährige Tochter ertränkt? Mutter in Untersuchungshaft Stand: 19.05.2023 17:09 Uhr Eine 38-Jährige soll in Twistringen (Landkreis Diepholz) ihre zweijährige Tochter ertränkt haben. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. In der Stadt herrscht große Betroffenheit.

Wenn ein Kind zu Tode komme, sei das sehr grausam, sagte Bürgermeister Jens Bley (parteilos) dem NDR in Niedersachsen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bestätigte die Obduktion ein Ertrinken als Todesursache des Kindes. Die 38-Jährige habe ihrer zweijährigen Tochter ein Leben mit schwerer Behinderung ersparen wollen, so ein Sprecher.

Frau ließ sich widerstandslos festnehmen

Die Frau hatte den Angaben zufolge am Mittwoch selbst den Notruf gewählt, nachdem sie ihr Kind ertränkt haben soll. Die Polizei nahm die 38-Jährige daraufhin fest - widerstandslos, wie es hieß. Wie schwer die Behinderung des Kindes war, will die Polizei nun ermitteln. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wegen Verdachts auf Totschlag einen Haftbefehl gegen die 38-Jährige. Die Frau kam in Untersuchungshaft.

Notarzt konnte am Mittwoch nur noch Tod des Kindes feststellen

Rettungsdienst und Polizei waren am Mittwochnachmittag zu einem Notfall in Twistringen gerufen worden. Der Vater war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, das ältere Kind bei den Großeltern. Die Rettungskräfte fanden ein offensichtlich lebloses Kind und dessen 38-jährige Mutter vor. Rettungsversuche blieben erfolglos, ein Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des zweijährigen Kindes feststellen.

