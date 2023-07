Wolf offenbar getötet und zerteilt in Mittellandkanal geworfen Stand: 13.07.2023 12:54 Uhr Unbekannte haben offenbar einen Wolf getötet und den Kadaver in den Mittellandkanal bei Sehnde (Region Hannover) geschmissen. Der Körper des Tieres wies laut Polizei Einschusslöcher auf.

Passanten waren am Samstag auf einen blauen Sack aufmerksam geworden, der am Ufer des Mittellandkanal trieb. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten fanden Teile eines Tieres in dem Sack. Ein Experte habe bestätigt, dass es sich um einen Wolf handele, so ein Polizeisprecher. Einen Tag später wurde ein zweiter Sack mit dem Kopf eines Wolfes gefunden. Möglicherweise handelt es sich um das selbe Tier - das Institut für Zoo- und Wildtierforschung am Leibniz-Institut in Berlin untersucht den Kadaver derzeit. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Videos 1 Min Leiferde: Wolfskopf vor Artenschutzzentrum abgelegt (12.04.2023) Der abgetrennte Kopf wurde am Karfreitag von Passanten entdeckt. Die Hintergründe sind noch unklar. 1 Min

Kadaver und Kopf stammten von unterschiedlichen Wölfen

Im Landkreis Gifhorn war im März ebenfalls der Kadaver eines Wolfes gefunden worden. Zudem wurde ein Wolfskopf vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde platziert. Kopf und Rumpf gehörten laut niedersächsischem Umweltministerium zu unterschiedlichen Tieren.

