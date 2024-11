Winterdienst: 38.500 Tonnen Salz stehen für Autobahnen bereit Stand: 02.11.2024 17:50 Uhr Der Winterdienst für die Autobahnen in Niedersachsen sieht sich gut auf Eis und Schnee vorbereitet. Wegen voller Streusalz-Silos könne im Schichtbetrieb geräumt werden, sagte die Autobahn GmbH.

Für einen Großteil der Autobahnen in Niedersachsen ist die Niederlassung Nordwest zuständig. Hier stehen insgesamt mehr als 180 Räum- und Streufahrzeuge sowie 554 Mitarbeiter zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Dabei verfüge man über rund 38.500 Tonnen Streusalz in verschiedenen Silos. Für die Autobahnen im nördlichen Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein und Hamburg ist die Niederlassung Nord zuständig. Dort warten den Angaben zufolge 227 Mitarbeiter in 10 Autobahnmeistereien auf ihren Einsatz. Rund 18.000 Tonnen Streusalz wurden eingelagert.

Keine winterlichen Straßenverhältnisse für Niedersachsen erwartet

Die Autobahn GmbH startet alljährlich zum 1. November mit dem Winterdienst. Bislang sind aber noch keine allzu winterlichen Straßenverhältnisse in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet allerdings in den kommenden Tagen gebietsweise mit leichtem Frost in der Nacht. Tagsüber bleibt es freundlich bei Höchstwerten zwischen 9 und 12 Grad.