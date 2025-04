Stand: 08.04.2025 15:55 Uhr Rätsel um leere Gräber in Lüneburg: Ministerium prüft Vorfall

Nach dem Fund von leeren Gräbern auf dem Friedhof der ehemaligen NS-Psychiatrie in Lüneburg hat sich das niedersächsische Innenministerium geäußert. Laut einer Sprecherin wird der Sachverhalt auf der Gedenkstätte in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen und auf Grundlage noch vorhandener Unterlagen sorgfältig geprüft. Parallel dazu untersuche man, inwieweit mithilfe von historischen Luftbildern oder Fotos des Geländes weitere Grabstellen identifiziert werden können. Der Sprecherin zufolge wird zudem geprüft, auf welche Weise eine "dauerhafte und würdevolle Erinnerung" an die Opfer am besten gewährleistet werden kann. Vergangene Woche hatte die Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg gemeinsam mit der Stadt festgestellt, dass von den 84 Gräbern der Kriegsgräberstätte nur 35 belegt sind.

