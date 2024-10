Stadtreinigung Hamburg bereitet sich auf Winterdienst vor Stand: 28.10.2024 06:24 Uhr Noch sind wir mitten im Herbst, aber der Winter kann kommen. Denn die Hamburger Stadtreinigung sieht sich bereits gut vorbereitet. Seit Mitte des Monats sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterdienstes in Bereitschaft.

Für sie gab es in den vergangenen Wochen Schulungen und Probedurchgänge. Bei denen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Abläufe sowie die speziellen Fahrzeuge getestet. Außerdem wurde der Fuhrpark überprüft.

Große Halle für Streusalz in Hamburg

Auch die Salzlager seien gut gefüllt. In Hamburg gibt es eine große zentrale Salzhalle. "Die bietet Platz für 10.000 Tonnen Streusalz. Und zusammen mit den anderen Hallen und Silos kommen wir auf insgesamt 17.000 Tonnen, die wir an Streusalz bevorraten können", so Johann Gerner-Beuerle von der Stadtreinigung.

Anwohner für Gehwege verantwortlich

Darüber hinaus hat der Winterdienst Lagerorte für Kies. Den streuen die Einsatzkräfte auf Hamburgs Radwegen und auf anliegerfreien Gehwegen, denn dort ist Salz aus Umweltschutzgründen nicht erlaubt. Der Winterdienst ist auch für die Bushaltestellen in Hamburg zuständig. Auf Gehwegen müssen Anliegerinnen und Anlieger selbst Schnee und Eis entfernen.

