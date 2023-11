Winter erreicht Niedersachsen: Schnee und Frost im ganzen Land Stand: 28.11.2023 07:32 Uhr Der Schnee hat nun auch das niedersächsische Flachland erreicht. Gebietsweise kann die Schneedecke im Laufe des Tages bis zu acht Zentimeter erreichen, im Harz sogar bis zu 30 Zentimeter. Es ist glatt.

Am Morgen soll der Schneefall laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erst einmal nachlassen. Im Tagesverlauf sind dann jedoch weitere Schneeschauer möglich, besonders im Süden Niedersachsens soll es heute erst einmal stark bewölkt oder trüb bleiben. Die Temperaturen bleiben mit minus ein Grad im Südharz, minus drei Grad im Oberharz und einem Höchstwert von drei Grad auf Juist eher frostig. Laut DWD besteht weiterhin Glättegefahr.

Weiterer Schneefall in der Nacht zu Mittwoch

Von der Küste bis zum Mittellandkanal sind den Meteorologen zufolge im Tagesverlauf heute auch Auflockerungen möglich, allerdings gibt es am Abend von der Nordsee her wieder dichtere Wolken. Dann kann von der Nordsee her erneut Schnee geben, der an der Küste sowie an der Ems jedoch auch in Regen übergehen kann. Die Tiefstwerte liegen dann bei einem Grad auf Borkum bei bis zu minus fünf Grad in Uelzen, im Oberharz gibt es mäßigen Frost, streckenweise ist es weiterhin glatt. Am Mittwoch ist besonders in Südniedersachsen anhaltender Schneefall möglich, dann erwarten die Meteorologen Höchstwerte von null Grad in Bad Lauterberg bis zu drei Grad auf Spiekeroog.

Schnee im Harz - Besucheransturm bleibt aus

Die höheren Lagen im Harz sind bereits seit dem Wochenende von einer dünnen Schneedecke überzogen - darunter auch der höchste Berg in Niedersachsen, der Wurmberg. Lifte und Pisten sind aber noch geschlossen, sie öffnen ihren Betrieb erst am 16. Dezember. Der Besucheransturm blieb am Sonntag zunächst aus.

Frost, Regen, Schnee - Vorsicht bei Glätte

Das Glatteis hat in den vergangenen Tagen bereits zu einer Reihe von Verkehrsunfällen geführt. Die Polizei mahnt, Verkehrsteilnehmer sollten ihr Verhalten anpassen. Bereits in der Nacht zu Samstag ist es in Niedersachsen wegen der Witterungsverhältnisse zu mehreren schweren Unfällen gekommen: Zwei Menschen kamen auf der A31 ums Leben, ein Mann starb am Samstag im Landkreis Harburg auf der A1. Auch in den nächsten Tagen ist für Autofahrer Vorsicht geboten: Bei Frost, Regen und Schneeregen bleiben die Straßen glatt.

