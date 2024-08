Weiterhin hohe Nachfrage nach Integrationskursen in Niedersachsen Stand: 10.08.2024 12:06 Uhr Die Nachfrage nach Integrationskursen in Niedersachsen ist weiterhin hoch. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) belegten im vergangenen Jahr rund 31.600 Menschen entsprechende Kurse.

Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr: 2022 waren es 25.300 Menschen, wie aus den Daten des BAMF hervorgeht. Auch bei der Anzahl der angebotenen Kurse gab es demnach einen Anstieg: von rund 1.400 auf etwa 1.600. Deutschlandweit begannen 2023 etwas mehr als 360.000 Menschen einen Integrationskurs.

Kurse vermitteln Sprache, Werte und Gesellschaftssystem

Integrationskurse richten sich laut BAMF an alle zugewanderten Erwachsenen, für Minderjährige gilt in Deutschland die Schulpflicht. Seit Mitte März 2022 stehen die Kurse auch Geflüchteten aus der Ukraine offen. Den Angaben zufolge bestehen die Kurse aus 700 Stunden. Den größten Anteil davon macht mit 600 Stunden die Sprache aus. In den verbleibenden 100 Stunden geht es etwa um Werte, Rechtsordnung oder das Gesellschaftssystem. In der Regel dauerten die Kurse sieben bis neun Monate, Teilzeitkurse auch länger, heißt es vom BAMF.

Philippi will Integration auf dem Land stärken

Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, Migration und Teilhabe im ländlichen Raum zu stärken. Das sagte der Politiker anlässlich der Integrationsministerkonferenz, deren Vorsitz Niedersachsen im Juli für ein Jahr übernommen hat.

