Geflüchtete: Land stellt zehn Millionen für Sprachkurse bereit Stand: 18.11.2023 12:31 Uhr Das Land Niedersachsen gibt weitere zehn Millionen Euro für die Sprachförderung Geflüchteter frei. Grund ist die steigende Zahl ankommender Menschen unter anderem aufgrund des Ukraine-Kriegs.

Mit den Mitteln sollen weitere Sprachkurse ermöglicht und so die Angebote des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ergänzt werden, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. "Uns als Land ist es ein wichtiges Anliegen, allen nach Niedersachsen geflüchteten Menschen so schnell wie möglich zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln", sagte Minister Falko Mohrs (SPD). Durch das Erlernen der deutschen Sprache würden die Chancen auf Teilhabe am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erheblich verbessert, so Mohrs.

AUDIO: Immer mehr Geflüchtete in Ausbildung (01.08.2023) (6 Min) Immer mehr Geflüchtete in Ausbildung (01.08.2023) (6 Min)

Bereits im Frühjahr zehn Millionen Euro freigegeben

Im Frühjahr hatte die Landesregierung bereits zehn Millionen Euro bereitgestellt, damit zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine schneller die deutsche Sprache lernen können. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben laut Ministerium mehr als 110.000 Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen Zuflucht gesucht. Zugleich sei durch weiter steigende Fluchtbewegungen auch aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika die Zahl der Asylsuchenden seit dem Sommer 2023 erheblich gestiegen, hieß es aus dem Wissenschaftsministerium.

