Weiter kein vergünstigtes Deutschlandticket für Schüler und Azubis Stand: 25.08.2024 16:29 Uhr Niedersachsens Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen weiter auf ein vergünstigtes Deutschlandticket warten. Das Verkehrsministerium verweist auf knappe Kassen.

Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte vor einem Jahr in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Sommer 2024 als anvisierten Starttermin für ein vergünstigtes Deutschlandticket genannt. Bereits damals wies der Minister allerdings auf die anspannte finanzielle Situation des Landes hin. Jetzt ist klar, dass das Ticket in diesem Jahr nicht mehr kommt. Auch eine Einführung 2025 bleibe "in Anbetracht der angespannten Haushaltslage abzuwarten", heißt es aus dem Verkehrsministerium. Ziel sei es, das Ticket noch in dieser Legislaturperiode, also bis Oktober 2027, an den Start zu bringen.

Schüler aus Hamburg fahren kostenlos

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD und Grüne bereits Ende 2022 auf ein vergünstigtes Schülerticket für ganz Niedersachsen geeinigt. 29 Euro statt 49 Euro sollte es kosten. Schülerinnen und Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende sollten damit in öffentlichen Verkehrsmitteln bundesweit reisen können. Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein haben ein solches vergünstigtes Ticket bereits eingeführt. In Hamburg gibt es ab dem 1. September ein kostenloses Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler. Für Studierende wurde in Niedersachsen dagegen inzwischen ein vergünstigtes Angebot geschaffen: Sie können ab dem kommenden Wintersemester für 29,40 Euro im Monat mit Zug und Bus durch ganz Deutschland fahren.

