Weidetierhalter wollen Abschuss ganzer Wolfsrudel Stand: 01.06.2023 22:27 Uhr Die Diskussionen um die richtige Balance von Wolfsschutz und Nutztierhalter-Interessen reißt nicht ab. Die Weidetierhalter Deutschlands fordern nun, ganze Wolfsrudel zum Abschuss freizugeben.

"Wir müssen nicht nur einzelne Problemwölfe, sondern auch ganze Rudel einfach entnehmen können", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin. Mit "Entnahme" ist das Einfangen oder Töten der Wölfe gemeint.

"Die Weidetierhalter stehen wirtschaftlich alle mit dem Rücken an der Wand"

Der Forderung des Deutschen Bauernverbandes schlossen sich das Landvolk Niedersachsen und die Interessengemeinschaft der Weidetierhalter Deutschland an. "Wir brauchen dringend diese Form der Regulierung, auch wenn uns klar ist, dass die Umsetzung nicht einfach sein wird", sagt Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers. Jochen Rehse von den Weidetierhaltern Deutschlands stimmt ein: Die Maßnahme sei nötig, bevor eine Herde mehrfach geschädigt werde. Und Ehlers: "Die Weidetierhalter stehen wirtschaftlich alle mit dem Rücken an der Wand."

Meyer: "Entnahme von ganzen Rudeln ist nicht zielführend"

Anders sieht das der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Beliebige Tiere zu entnehmen, die keine Nutztierschäden verursachten, käme einer Bejagung gleich. Diese sei nach EU- und Bundesrecht nicht erlaubt, da der Wolf in Deutschland weiterhin streng geschützt ist. "Eine Entnahme von ganzen Rudeln ohne Rechtsgrundlage ist daher in den Bundesländern nicht möglich und wäre auch nicht zielführend", so Meyer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.06.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf