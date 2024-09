Wegen Brand in Schalthaus: Zugverkehr über Hannover gestört Stand: 04.09.2024 11:01 Uhr Wegen eines Brandes in einem Schalthaus bei Soest (Nordrhein-Westfalen) ist der Zugverkehr über Hannover nach Berlin gestört. Einzelne ICE fallen aus oder verspäten sich, wie die Bahn auf ihrer Homepage mitteilte.

Die Bahn könne aktuell ein Stellwerk nicht steuern, teilte ein Sprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Gegen Nachmittag könne abgeschätzt werden, wie lange die Behinderungen anhalten. In einer ersten Prognose hieß es, dass die Störung bis zum Tagesende am Donnerstag behoben sei. Was den Brand ausgelöst hatte, ist laut Polizei unklar. Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren - entweder auf www.bahn.de, im DB Navigator oder über die Telefonnummer (030) 29 70.

Betroffen sind folgende Verbindungen:

ICE (Koblenz-Bonn-)Köln/Düsseldorf-Hannover-Berlin: Einzelne Züge fallen aus; Züge werden über Hamm (W) und Hannover umgeleitet und verspäten sich um rund zehn Minuten.

ICE Stuttgart-Köln-Hannover-Magdeburg-Berlin: Einzelne Züge werden zwischen Hamm (W) und Hannover umgeleitet und verspäten sich um rund zehn Minuten.