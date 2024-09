Wegen Bauarbeiten: ICE auf Strecke Hannover-Berlin brauchen länger Stand: 12.09.2024 11:33 Uhr Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hannover und Löhne wirken sich auf den Fernverkehr aus. ICE auf der Strecke Hannover-Berlin brauchen voraussichtlich bis Ende November länger.

Die Arbeiten sind laut DB am Samstag gestartet und sollen am 29. November beendet sein. In Löhne (NRW) lässt die Bahn unter anderem neue Weichen verlegen. Außerdem sollen im Bereich des dortigen Bahnhofs Arbeiten an Oberleitungen stattfinden. Auch weitere Arbeiten stehen auf dem Programm: Unter anderem lässt die Bahn neue Schienen zwischen Minden (NRW) und Bückeburg (Landkreis Schaumburg) verlegen.

Folgende Linien sind von der Baumaßnahme betroffen:

ICE der Linien Köln-Hamm-Hannover-Berlin und Bonn-Köln-Hagen-Hannover-Berlin fahren um fünf bis 30 Minuten länger. Zwischen dem 12. und 18. Oktober gibt es ein abweichendes Konzept: Die Züge zwischen Hamm und Hannover werden umgeleitet. Alle Halte in Bielefeld, Gütersloh, Herford und Minden entfallen.

Züge der zweistündigen IC-Linie Frankfurt-Köln-Dortmund-Hannover-Magdeburg-Dresden verkehren nur auf dem Abschnitt Hannover-Dresden.

Informationen finden Reisende bei der Deutschen Bahn

Auch im Regionalverkehr komme es zu einer Vielzahl an Abweichungen, so die Bahn. In erster Linie betroffen seien die Fahrten der Linien RE60/70 und die S-Bahn-Linie 1 von und nach Hannover. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren. Informationen gibt es auf www.bahn.de oder im DB Navigator. Zuvor war es bereits auf der Strecke Köln-Hannover-Berlin zu Behinderungen gekommen. Grund war ein Brand in einem Schalthaus bei Soest (NRW).

