Vor der Bundestagswahl 2025: Winter-CSD für Demokratie im Norden Stand: 20.01.2025 11:03 Uhr Am 15. Februar finden erstmals CSDs im Winter statt. Kurz vor der Bundestagswahl soll damit ein Zeichen für Diversität, Vielfalt und gegen Hass setzen. In Niedersachsen gibt es mehrere Aktionen.

Die Demonstrationen sollen unter dem Motto "Wähl Liebe" eine Woche vor der Bundestagswahl Solidarität mit der queeren Community zeigen und zu demokratischen Wahlen aufrufen. In Niedersachsen sind bisher Aktionen in Braunschweig und Wilhelmshaven geplant. "Kämpfe mit uns am 15. Februar um 5 vor 12 für die Demokratie", heißt es von den Veranstaltenden.

Bundestagswahl 2025: CSD für die Demokratie

Videos 2 Min Homophobe Vorfälle überschatten ersten CSD in Burgdorf Unbekannte zerstörten vor dem CSD eine Regenbogenflagge und bedrohten Organisatoren. (01.09.2024) 2 Min

Gerade im vergangenen Jahr 2024 ist der Druck auf die queere Community gewachsen und CSD-Umzüge werden zunehmend von Rechtsextremen ins Visier genommen. Das sagt Frieda Kopp, Vorsitzende des CSD Rostock. Initiator der Kampagne "Wähl Liebe" ist der CSD Deutschland als Dachverband mit mehr als 50 deutschen CSD-Vereinen. Der CSD findet für gewöhnlich einmal jährlich statt. Wegen der anstehenden Bundestagswahlen findet nun zum ersten Mal auch im Winter ein Aktionstag statt.

Über den Christopher Street Day

Der Christopher Street Day geht zurück auf den Aufstand der queeren Community am 28. Juni 1969 in New York. Der Protest gegen Polizeigewalt und Diskriminierung gilt als Wendepunkt im Kampf für die Rechte von LGBTQIA+-Menschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl