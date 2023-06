Volkswagen-Konzern entlässt Audi-Chef Markus Duesmann Stand: 29.06.2023 18:11 Uhr Der VW-Konzern hat Audi-Chef Markus Duesmann abgesetzt. Nachfolger soll ab Anfang September Gernot Döllner werden, wie Audi am Donnerstag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Der Audi-Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Döss bedankte sich bei Duesmann und kündigte Döllner als "die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen" an. Der gebürtige Niedersachse Gernot Döllner hat laut VW Maschinenbau studiert und ist 1993 als Doktorand bei Volkswagen eingestiegen. Döllner war - wie VW-Konzernchef Blume - in mehreren leitenden Funktionen bei Porsche tätig. Unter anderem war er Leiter der Konzeptentwicklung und verantwortlich für die Panamera-Baureihe. Seit 2021 leitet er die Gesamtstrategie und das Generalsekretariat des Volkswagen-Konzerns.

Die Familien Porsche und Piëch begrüßen den Wechsel

Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und sein Stellvertreter Hans Michel Piëch begrüßten die Entscheidung, Döllner zum neuen Audi-Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Man sei überzeugt, dass Döllner als Teamplayer die Produktstrategie von Audi mit hohem Tempo umsetzen werde, heißt es in Mitteilung. Gleichzeitig dankten die beiden Familiensprecher Duesmann "für die Neuausrichtung von Audi in den vergangenen drei Jahren und den konsequenten Umstieg auf die E-Mobilität".

