Verlässlich geöffnete Kitas: Kommunen fordern Geld und Personal Stand: 10.05.2024 06:00 Uhr Den niedersächsischen Kommunen reichen die bisherigen Pläne der rot-grünen Landesregierung zur Verbesserung der Situation in den Kitas nicht aus. Sie fordern mehr Personal - und deutlich mehr Geld.

Am Vormittag stellen die kommunalen Spitzenverbände ihre Forderungen in Hannover vor. Voraussetzung dafür, dass Kitas künftig verlässlich geöffnet sind, sei vor allem mehr Geld, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) dem NDR Niedersachsen im Vorfeld. 400 Millionen Euro fordern die Kommunen vom Land - pro Jahr. Grund sei, dass die Kosten für Kitas explodiert seien, so der Sprecher. Unter anderem wegen höherer Tarifgehälter, aber auch allgemein sei vieles teurer geworden. Hinzu komme, dass immer mehr Kinder schon in jüngeren Jahren in die Kitas kommen. "All das kostet Geld", sagte der NLT-Sprecher.

Videos 1 Min SPD und Grüne wollen mehr Verantwortung für Hilfskräfte in Kitas (12.04.2024) Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, arbeiten die niedersächsischen Landtagsfraktionen an einem flexibleren Kitagesetz. 1 Min

Kommunen: Standards müssen gelockert werden

Der zweite zentrale Aspekt sei das Personal, heißt es von den Kommunen. Fast überall fehlten Erzieherinnen und Erzieher, immer wieder müssten deshalb Gruppen tageweise geschlossen werden. Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände: Zumindest in Randzeiten müssen die Bedingungen, wer eine Kita-Gruppe betreuen darf, gelockert werden. Außerdem müsse der Beruf attraktiver werden. Die letzten beiden Punkte haben die Regierungsfraktionen aus SPD und Grünen im Blick: Derzeit arbeiten sie an einer Reform des Kita-Gesetzes. Die bisher bekannten Pläne bezeichnen die Kommunen als richtigen Schritt, ausreichend seien sie aber noch nicht.

Weitere Informationen Reform des Kita-Gesetzes: Auch Verband übt Kritik Auch die Opposition kritisiert Niedersachsens Landesregierung. Das neue Gesetz soll den Fachkräftemangel abfedern. (18.04.2024) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung