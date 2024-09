VW schließt Werksschließungen in Deutschland nicht mehr aus Stand: 02.09.2024 15:00 Uhr Zum ersten Mal seit Jahrzehnten schließt Volkswagen nicht mehr aus, dass Werke in Deutschland geschlossen werden. Welche VW-Fabrik auf der Kippe stehen könnte, teilte das Unternehmen am Montag nicht mit.

Ein weiterer harter Einschnitt: Die bisherige Beschäftigungssicherung - also die Jobgarantie - bis 2029 will Volkswagen aufkündigen. Das heißt, dass voraussichtlich ab dem kommenden Jahr betriebsbedingte Kündigungen möglich wären. Der VW-Betriebsrat spricht von einem "Großkonflikt" und kündigt "erbitterten Widerstand" an. Der Vorstand habe versagt, heißt es in einer internen Mitteilung von VW-Betriebsratschefin Daniele Cavallo. Mit ihr werde es keine Standort-Schließungen geben.

Sparkurs: Beratungsangebot für Beschäftigte

Am Wochenende waren Pläne für ein neues Beratungsangebot für Volkswagen-Mitarbeitende bekannt geworden. In der sogenannten Perspektivwerkstatt sollen Beschäftigte, deren Stelle durch Einsparungen und infolge der Digitalisierung wegfallen könnte, von externen Beratern mögliche berufliche Perspektiven aufgezeigt bekommen. Das Angebot soll laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" bereits ab Oktober starten - und an allen Standorten eingerichtet werden.

Markenchef: "Müssen unsere Fixkosten noch weiter senken"

Dass Europas größter Autobauer mit seinen Ergebnissen nicht zufrieden ist, war bereits in den vergangenen Wochen bekannt geworden. Anfang August sagte VW-Finanzvorstand Patrik Mayer bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz, dass die bisherigen Sparbemühungen nicht ausreichten. Als belastend gilt vor allem das zuletzt schwache Neugeschäft. Markenchef Thomas Schäfer sprach sich für einen schärferen Sparkus aus. "Wir müssen unsere Fixkosten noch weiter senken, um in diesem schwierigen Marktumfeld nachhaltig auf Kurs zu bleiben", sagte Schäfer Anfang August.

VW-Halbjahresbilanz: 14 Prozent weniger Gewinn

Eine konkrete Summe wurde damals nicht genannt. Der Autobauer aus Wolfsburg hat nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2024 rund 14 Prozent weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr - das Ergebnis nach Steuern lag bei rund 8,5 Milliarden Euro. Bei den geplanten Ergebnisverbesserungen gebe es derzeit eine Lücke von zwei bis drei Milliarden Euro, berichtete das "Handelsblatt".

"Effizienzprogramm": Zehn Milliarden Euro bis 2026

VW hatte sich Ende 2023 mit dem Betriebsrat auf einen Sparkus verständigt. Durch das sogenannte Effizienzprogramm sollte das Ergebnis der Kernmarke in diesem Jahr um vier, bis 2026 sogar um zehn Milliarden Euro verbessert werden. Gespart werden sollte laut damaliger Vorgabe vor allem bei Material- und Fixkosten. Personalkosten sollten durch Abfindungen und Altersteilzeit gesenkt werden, hieß es damals.

