Unwetter in Norddeutschland: Blitzeinschläge lösen Brände aus Stand: 24.05.2024 18:55 Uhr Schwere Gewitter sind am Freitag über Niedersachsen gezogen und haben Feuerwehreinsätze ausgelöst. Vor allem im Süden kam es zu heftigem Starkregen. Auch am Wochenende wird es ungemütlich.

In der Region Hannover sind am Nachmittag zwei Dachstühle durch Blitzeinschläge in Brand gesetzt worden. Eine Mutter habe sich mit ihren drei Kindern rechtzeitig aus ihrer Dachwohnung in Sicherheit bringen können, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen. Demnach hatte die Frau einen lauten Knall gehört und war von Nachbarn auf aufsteigenden Rauch hingewiesen worden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Auch in Hemmingen in der Region Hannover löste ein Blitz einen Dachstuhlbrand aus. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt und der Schaden ist gering. Außerdem hat ein Blitz unter anderem ein Haus in Braunschweig in Brand gesetzt. Es seien Flammen aus dem Dachstuhl geschlagen, man habe den Brand aber schnell löschen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch hier gab es keine Verletzten.

Warnung vor Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte von Freitagnachmittag bis in den Abend amtliche Unwetterwarnungen für Teile Niedersachsens herausgegeben. In der Nacht zu Samstag zieht die Gewitterfront nordwärts, sodass sie zum Teil auch Hamburg und Lauenburg (Schleswig-Holstein) erreichen könnte. "Die Gewitter ziehen aber nicht weit über die Elbe hinaus", sagte DWD-Meteorologe Lutz Beckebanze. Laut ihm ist eine Tiefdruckrinne, die sich im Laufe des Abends und der Nacht in Richtung Norden ausbreitet, für die Wetterlage verantwortlich.

Auch am Samstag Niederschläge möglich

Am Samstagvormittag ist in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein mit weiteren Schauern zu rechnen. Im Laufe des Tages könne es im nördlichen Niedersachsen ebenfalls regnen, teils mit weiteren Gewittern, sagte Meteorologe Beckebanze. "Im südlichen Niedersachsen lockert es gegen Samstagnachmittag hingegen wieder auf", so der Wetterexperte. Am schönsten werde es im nördlichen Schleswig-Holstein. Die Temperaturen bleiben demnach ähnlich wie an den Vortagen bei Höchstwerten von 23 Grad in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Auf den Inseln in Nord- und Ostsee werden maximal 18 Grad erwartet.

Regen und Gewitter halten an

Auch am Sonntag ziehen laut Beckebanze erneut Schauer und Gewitter von Osten kommend über Niedersachsen auf. "Am Montag geht es ähnlich weiter", sagte der Meteorologe. Der Wetterexperte gibt jedoch auch einen positiven Ausblick: In den kommenden Tagen gebe es auch immer wieder Abschnitte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die nicht von den Gewittern betroffen seien, sagte er.

