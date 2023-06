Unwetter im Norden: Geflutete Straßen und Chaos im Zugverkehr Stand: 23.06.2023 08:15 Uhr Tief "Lambert" hat seinen Zug von Niedersachsen über Hamburg und Schleswig-Holstein durch Mecklenburg-Vorpommern fast beendet. Die meisten Schäden hinterließ das Unwetter in Südniedersachsen. Vielerorts ist zudem der Zugverkehr eingeschränkt.

Das Unwetter habe den Regional- und Fernverkehr "erheblich beeinträchtigt", hieß es vonseiten der Deutschen Bahn. Unter anderem seien die Strecken Berlin-Hamburg, Berlin-Hannover, Braunschweig-Hildesheim und Göttingen-Kassel derzeit nicht befahrbar. Es komme deshalb zu Ausfällen und Verspätungen. Wann die Züge wieder regulär fahren, ist einer Sprecherin zufolge noch nicht absehbar. In mehreren Städten mussten gestrandete Fahrgäste in extra bereitgestellten Zügen übernachten - unter anderem in Hamburg, Hannover, Göttingen und Bremen. Die Bahn rät Reisenden, sich vor Fahrtantritt online zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Zuvor hatte die Bahn bereits die Zugbindung für Reisen am Donnerstag und Freitag aufgehoben. Auch private Bahnunternehmen wie NordWestBahn, Erixx und Transdev melden wetterbedingte Ausfälle und Verspätungen.

Weitere Informationen Die aktuellen Warnungen vor Unwettern In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

In Norddeutschland gelten weiter Unwetterwarnungen

In weiten Teilen Norddeutschlands gelten derweil bis zum Vormittag Unwetterwarnungen. In den südlichen Landesteilen von Niedersachsen hat der Regen inzwischen nachgelassen. "Dort gibt es Entwarnung, dort werden keine größeren Regenmengen mehr hinterherkommen", sagte Wetterexperte Frank Böttcher in der Sondersendung NDR Info Extra. "In einigen Gebieten Niedersachsens seien bereits 50 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, flächendeckend sei etwa die Hälfte eines Monatsniederschlags binnen weniger Stunden gefallen, sagte Böttcher. In Mecklenburg-Vorpommern könnten in den kommenden Stunden zwischen 30 und 90 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Im Osten und Südosten Deutschlands drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zudem vereinzelt Gewitter, Hagel und stürmische Böen, wie der DWD am Morgen mitteilte. Neben überfluteten Kellern und Straßen seien örtliche Überschwemmungen möglich. Der DWD rät vom Aufenthalt im Freien ab.

Aktuelle Informationen zum Unwetter gibt es auf NDR Info und in den Landesprogrammen.

Tausende Feuerwehreinsätze im Süden von Niedersachsen

In der Nacht hatte das Unwetter besonders im Südosten Niedersachsens gewütet. In mehreren Landkreisen und Städten waren Großaufgebote von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Allein in Braunschweig, wo auch der Schlossplatz unter Wasser stand, gingen am Abend bei der Feuerwehr 1.600 Notrufe ein. Autos standen in knietiefem Wasser, Schlamm blockierte zeitweise die Schienen der Straßenbahn, in Geschäfte, Kneipen und eine Tiefgarage der Innenstadt lief Wasser. Auch aus Hildesheim wurden sehr viele Einsätze gemeldet, Bäume knickten um. Im Landkreis Northeim stürzten den Angaben von Rettungskräften zufolge Bäume um, unter anderem im Ort Hardegsen wurden Keller und Straßen geflutet sowie Gullydeckel hochgedrückt. In Einbeck waren mehrere Ortsteile von einem Stromausfall betroffen. Starken Regen, Hagelschläge und Sturmböen gab es auch im Landkreis und in der Stadt Göttingen. In Lingen (Landkreis Emsland) wurde das Open-Air-Konzert des britischen Sängers Sting abgesagt.

AUDIO: Meteorologe zu Starkregen: "Enorme Unterschiede zwischen den Regionen" (5 Min) Meteorologe zu Starkregen: "Enorme Unterschiede zwischen den Regionen" (5 Min)

In Hamburg verursachte das Unwetter offenbar nur wenige Schäden. Die Feuerwehr zählte bis zum Morgen etwa 30 Einsätze. In Bremen gingen 800 Notrufe ein, wie "buten un binnen" berichtet. In Mecklenburg-Vorpommern meldeten die Leitstellen der Polizei eine ruhige Nacht mit "schönem Landregen".

Wie verhalte ich mich bei Starkregen? Im Gebäude bleiben

Strom in Räumen abschalten, die von eindringendem Wasser gefährdet sind

Auf Nachbarn und hilfsbedürftige Personen achten

Wettermeldungen verfolgen

Mobiltelefon nur im Notfall nutzen, wegen Netz-Überlastungsgefahr

Im Notfall 112 wählen

Ab heute Mittag Auflockerungen

Der DWD rechnet auch heute noch mit vereinzelten Unwettern, vor allem Richtung Osten. Das Tief wandert demnach langsam nach Polen ab, wobei die schwülwarme Luft durch kühlere ersetzt wird. In Vorpommern bleibt es am längsten nass, während es im restlichen Norden schon wieder trocken ist.

"Am Nachmittag gibt es dann im Norden wieder viel Sonnenschein - ganz so, als sei nichts gewesen", richtete Wetterexperte Böttcher auf NDR Info den Blick nach vorne. Die Tageshöchsttemperaturen sollen in Schleswig-Holstein bei maximal 24 Grad liegen, in Niedersachsen und Hamburg um 23 Grad sowie in Mecklenburg-Vorpommern bei höchstens 21 Grad. Laut DWD kann es noch vereinzelt Gewitter geben, es sei aber überwiegend trocken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter