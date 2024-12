Und sie fahren doch: Lichterfahrten starten in Niedersachsen Stand: 06.12.2024 15:12 Uhr In der Adventszeit fahren Landwirte mit bunt geschmückten Traktoren durch ländliche Regionen, um weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. In diesem Jahr war zunächst unklar, ob die Fahrten stattfinden.

Grund waren Auflagen des Wirtschaftsministeriums. Diese bezogen sich unter anderem auf die Beleuchtung an den Fahrzeugen sowie auf Straßensperrungen für die Konvois. Mit den Vorgaben wäre es schwierig geworden, die Lichterfahrten wie gewohnt durchzuführen, erklärte Thorsten Riggert, Vorsitzender des Bauernverbands Nordostniedersachsen. Das Ministerium ruderte inzwischen zurück. Ein Sprecher sagte dem NDR Niedersachsen, man habe sich missverständlich ausgedrückt. Bei den Lichterfahrten handele sich um ein modernes Brauchtum, man habe nur darauf hinweisen wollen, dass sie weiterhin von den Landkreisen genehmigt werden müsse.

Fahrten ab Samstag in ganz Niedersachsen

Seit mehreren Jahren organisieren Landwirte und Landwirtinnen die Fahrten mit geschmückten Fahrzeugen in Niedersachsen. In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) wollen sie damit zudem beispielsweise Spenden für ein Kinderhospiz sammeln. Auch an vielen anderen Orten finden nach Angaben der Kreislandvolk-Verbände Fahrten in der Dämmerung statt. Lichterfahrten starten in den kommenden Tagen unter anderem aus:

Ahlerstedt (Landkreis Stade): 07.12.2024

Apensen (Landkreis Stade): 22.12.2024

Bergen (Dumme) (Landkreis Lüchow-Dannenberg): 15.12.2024

Buxtehude (Landkreis Stade): 21.12.2024

Elbtalaue (Landkreis Lüchow-Dannenberg): 15.12.2024

Ganderkesee (Landkreis Oldenburg): 07.12.2024

Landkreis Gifhorn: 14. und 15.12.2024

Groß Lessen (Landkreis Diepholz): 07.12.2024

Kirchdorf (Landkreis Diepholz): 13.12.2024

Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg): 14.12.2024

Rinteln (Landkreis Schaumburg): 07.12.2024

Tostedt (Landkreis Harburg): 15.12.2024

Weitere Lichterfahrten und vorweihnachtliche Veranstaltungen organisieren zudem unter anderem Landfrauen- und Landjugend-Vereine, heißt es vom Landvolk Niedersachsen.

