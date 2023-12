Stand: 11.12.2023 13:34 Uhr Mehr als 120 beleuchtete Trecker auf Lichterfahrt in Sulingen

Mehr als 1.000 Zuschauer haben am Sonntag in Sulingen und in den umliegenden Orten eine Lichterfahrt von festlich geschmückten Traktoren gesehen. Landwirte aus dem Landkreis Diepholz wollten den Menschen in der Region damit ein Adventsgeschenk machen. Nach Angaben der Organisatorin, Vera Ohrdes vom Landvolk Diepholz, nahmen mehr als 120 Bauern mit ihren Zugmaschinen teil. Die Fahrt führte sie über das Sulinger Stadtgebiet nach Rathlosen, Schweringhausen und Ehrenburg über Neuenkirchen bis nach Schwaförden. Dort endete die Lichterfahrt am eigens organisierten Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus.

