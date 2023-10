Unbekannte brechen in "Tante Enso"-Laden in Schnega ein Stand: 04.10.2023 17:42 Uhr Mehrere Täter sind in Schnega im Landkreis Lüchow-Dannenberg in einen "Tante Enso"-Selbstbedienungs-Supermarkt eingebrochen. Sie haben Süßigkeiten, Energydrinks und hochwertigen Alkohol gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag. Zunächst berichtete die Elbe-Jeetzel-Zeitung (EJZ). Überwachungskameras habe demnach den Überfall in Schnega aufgezeichnet, die Polizei werte das Material aus und suche Zeugen. Schnegas Bürgermeisterin Annegret Gerstenkorn (CDU) macht sich Sorgen, weil es nicht der erste Einbruch in einen "Tante Enso"-Supermarkt war.

Zahl der Diebstähle in vergangenen Jahren angestiegen

Für Schnega ist der Selbstbedienungs-Supermarkt die einzige Einkaufsmöglichkeit vor Ort. Der Laden ist in der Gemeinde beliebt, sagte die Bürgermeisterin - vor allem deshalb, weil er jeden Tag 24 Stunden geöffnet ist. Das berge allerdings ein Sicherheitsrisiko, weil selten Personal vor Ort ist. Im Raum Lüneburg habe es bislang zwei ähnliche Vorfälle gegeben, sagte eine Unternehmenssprecherin der EJZ. Das Unternehmen "My Enso" sieht in seinen Selbstbedienungs-Supermärkten kein generelles Sicherheitsproblem. Die Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/Uelzen beobachte, dass in den vergangenen Jahren vermehrt Ladendiebstähle begangen würden. Waren es im vergangenen Jahr von Januar bis September in den drei Landkreisen etwa 700 Diebstähle, sind es in diesem Jahr laut Polizei rund 1.100.

