Trinity-Produktion: VW wird E-Auto nicht in Wolfsburg bauen Stand: 29.09.2023 13:31 Uhr VW will das neue E-Auto-Modell Trinity nicht wie geplant in Wolfsburg bauen lassen. Das teilte der Autobauer heute mit. Nach derzeitigem Stand geht die Produktion nach Zwickau.

Es gebe keinen Bedarf für den Bau einer weiteren Fertigung in Wolfsburg, teilte VW heute nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Stattdessen würden neue E-Modelle in die bestehenden Strukturen des Stammwerks integriert. In Zwickau werden derzeit schon mehrere Elektrofahrzeuge produziert. Das E-Modell sollte eigentlich im Jahr 2026 auf den Markt kommen. Konzernchef Oliver Blume hatte die Trinity-Fertigung zuletzt aber bereits um mindestens anderthalb Jahre verschoben. Volkswagen hatte daraufhin geprüft, ob sich der Bau eines neuen Produktionsstandortes lohne. Zuerst hatte das "Handelsblatt" mit Berufung auf Konzernkreise über den Vorgang berichtet.

Hannover und Osnabrück verlieren wohl Aufträge für Luxusautos

Dem Handelsblatt zufolge soll VW zudem an einem größeren Plan zu Werksbelegungen arbeiten. Davon seien laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" auch Werke in Hannover und Osnabrück betroffen. Demnach soll VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover einen versprochenen Auftrag für E-Autos von Audi und Bentley nicht erhalten. Damit werden an dem Standort den Angaben zufolge rund 30.000 Autos weniger gebaut. In Unternehmenskreisen hieß es, man wolle in den betroffenen Werken für Ersatzaufträge sorgen. Der Konzern wollte sich bisher nicht zu den Spekulationen äußern. Es sei noch keine Entscheidung zu Werksbelegungen gefallen, teilte ein Sprecher mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.09.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW