Trimm-Dich-Pfad für Hund, Herrchen - und die gemeinsame Bindung Stand: 13.04.2023 22:00 Uhr Im Wald "Schmidts Kiefern" bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) ist nach dreijähriger Bauzeit der erste frei zugängliche Aktiv-Park für Hunde und deren Besitzer in Niedersachsen eröffnet worden.

von Nadia Yaqub

Jasmin Lyme und Corgi "Cheddar" sind begeistert über den neuen Agility-Parcours. Der dreijährige Rüde springt, hüpft und klettert von nun an beim Gassigehen an 14 Übungsstationen. Agility-Training soll die Beweglichkeit und das Selbstvertrauen bei Hunden stärken. "Aber auch die Bindung und das Vertrauen zu mir werden dadurch intensiviert", sagt Hundehalterin und Ergotherapeutin Lyme. Sie ist mit "Cheddar" als Therapiehund oft in Pflegeheimen zu Gast: "Da ist Disziplin gefragt. Hier im Wald kann er sich zum Ausgleich austoben."

Parcours kostet 15.000 Euro

Auf dem 3,7 Kilometer langen Rundweg - genannt "Heidhofer Hunderunde" - können Hunde und deren Besitzer ganzjährig verschiedene Übungen absolvieren. Neben den klassischen, aus dem Agility-Bereich bekannten Stationen wie A-Wand oder Wippe, wurden auch speziell zum Wald passende Stationen aufgebaut, wie zum Beispiel das Balancieren auf einem verästelten Baumstamm oder der Pendeldurchgang. Nach Angaben der Niedersächsischen Landesforsten wurden in den Parcours insgesamt 15.000 Euro investiert.

